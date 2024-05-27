Afyonkarahisar\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Afyonkarahisar'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaret tescilli yöresel yemekler tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, valilik öncülüğünde coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerin tanıtıldığı restoranda, Vali Yardımcısı Harun Reşit Han ve işletme sahibi Ayşe Safkurşun "Göce köftesi" ile "Afyon kebabı" yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Han, Türk Mutfağı Haftası ile Cumhurbaşkanlığının ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında bu yıl ki haftada atıksız ve sürdürülebilir Türk mutfağı konseptinin belirlendiğini söyledi.

Buradaki amacın kadim bir geleneğe, geçmişe sahip olan kültürün lezzetlerini insanlara ve dünyaya tanıtabilmek olduğunu belirten Han, "Gizli kalmış, saklı kalmış bütün ürünleri vatandaşlara tanıtmaya gayret edeceğiz. Umarım herkes Afyonkarahisar'ın bu lezzetli ürünlerini tatmaya gelir." dedi.