Afyonkarahisar'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Afyonkarahisar\'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Afyonkarahisar'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinlikleri kapsamında coğrafi işaret tescilli yöresel yemekler tanıtıldı. Vali Yardımcısı Harun Reşit Han ve işletme sahibi Ayşe Safkurşun tarafından 'Göce köftesi' ve 'Afyon kebabı' yapıldı. Türk Mutfağı Haftası, Sıfır Atık Projesi kapsamında atıksız ve sürdürülebilir Türk mutfağı konseptiyle gerçekleştirildi.

27.05.2024 21:12
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Afyonkarahisar'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinlikleri kapsamında coğrafi işaret tescilli yöresel yemekler tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, valilik öncülüğünde coğrafi işaret tescilli yöresel yemeklerin tanıtıldığı restoranda, Vali Yardımcısı Harun Reşit Han ve işletme sahibi Ayşe Safkurşun "Göce köftesi" ile "Afyon kebabı" yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Han, Türk Mutfağı Haftası ile Cumhurbaşkanlığının ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında bu yıl ki haftada atıksız ve sürdürülebilir Türk mutfağı konseptinin belirlendiğini söyledi.

Buradaki amacın kadim bir geleneğe, geçmişe sahip olan kültürün lezzetlerini insanlara ve dünyaya tanıtabilmek olduğunu belirten Han, "Gizli kalmış, saklı kalmış bütün ürünleri vatandaşlara tanıtmaya gayret edeceğiz. Umarım herkes Afyonkarahisar'ın bu lezzetli ürünlerini tatmaya gelir." dedi.

Kaynak: AA

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