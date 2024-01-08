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Afyonkarahisar'da polis operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da polis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Operasyon sonucunda S.Ç ve M.Y gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen H.Ç. ve E.K tutuklandı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda ise çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas teraziler, ruhsatsız tabanca ve büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da polis operasyonunda 2 kişi tutuklandı
08.01.2024 - 15:19,
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Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

İstihbarı çalışma üzerine önceden belirlenen zanlıların ev ve araçlarda yapılan operasyonlarda S.Ç, M.Y, H.Ç. ve E.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin evdelerindeki aramalarda, 2 hassas terazi, 32,42 gram sentetik uyuşturucu, 28 sentetik ecza maddesi, bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca, 145 bin lira, 4 bin 450 Avro, 20 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Operasyon sonrası yakalanan S.Ç ve M.Y gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen H.Ç. ve E.K tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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