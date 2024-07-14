Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan bir araçla kente uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde aldığı bilgiye ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, tespit edilen aracı Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerinde durdurdu.

Yapılan aramada, bir miktar peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler, Ö.Ş.O, O.K. ve M.A. gözaltına alındı.