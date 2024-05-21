Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışması: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışması: 1 ölü, 16 yaralı

Afyonkarahisar\'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışması: 1 ölü, 16 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumlarına ilişkin bilgi verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.05.2024 14:14
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Okan Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı Ege Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında, Beytullah B'nin kullandığı 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, yolcu otobüsünün ikinci şoförü Şükrü Akdaş (45), Sandıklı Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyareti sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, yaralılardan bazılarının taburcu edildiğini söyledi.

Kazada, yolcu otobüsünün ikinci şoförünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Yiğitbaşı, "Yeni bir can kaybımız olmayacak gibi görünüyor. Ancak, acı bir trafik kazası gerçekleşmiş oldu. Burada kamyonet sürücümüzün tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkışıyla ilgili bir durum söz konusu gibi görünüyor. Soruşturma şu an devam ediyor." diye konuştu.

Yiğitbaşı, kazada yaşamını yitiren yolcu otobüsünün ikinci şoförünün ailesine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bir gazetecinin "kazayla ilgili gözaltı var mı?" sorusu üzerin Yiğitbaşı, "Burada kamyonet şoförüyle ilgili elimizde alkollü olduğu yönünde bir bilgi var. Onunla da ilgili adli işlemler devam ediyor. Sonuçlanınca detaylı bir şekilde açıklama yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışması: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpışması: 1 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
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