Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Afyonkarahisar ve Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Eski Çevik Kuvvet Kavşağındaki kırmızı ışıkta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Diğer kazada ise Emirdağ ilçesinde devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
