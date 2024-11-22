Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi - Son Dakika
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Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi

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Afyonkarahisar'daki bir restoranda elektrik sobasının perdeleri tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çabasıyla söndürülürken, 41 yaşındaki Hanım Çakır isimli temizlik işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Faciada 7 kişi de yaralandı.

22.11.2024 00:08  Güncelleme: 00:09
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Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında, temizlik işçisi Hanım Çakır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangın sonrası yapılan incelemeler devam ediyor.

Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi

RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

Afyonkarahisar- İzmir karayolu çevreyolu kavşağındaki bir restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası, perdeleri tutuşturdu. Büyüyen alevler kısa sürede ahşap işletmeyi etkisi altına aldı. Yangına restoran çalışanları müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın iki katlı ahşap tamamen sardı.

Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi

RESTORAN KÜLE DÖNDÜ

Yangına 8 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler yangının akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Polis ise herhangi bir olumsuzluğa karşın akaryakıt istasyonunu tahliye ederek, faaliyetlerini durdurdu. İşletme ve istasyon önündeki karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası restoran tamamen kullanılamaz hale geldi.

Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayda 4 kişi dumandan etkilenirken, 3 kişi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yangın tamamen söndürüldükten sonra yapılan incelemede restoranda temizlik işçisi olarak çalışan Hanım Çakır'ın (41) cansız bedenine ulaşıldı. Hanım Çakır'ın cenazesi olay yerindeki inceleme sonrası morga konuldu. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay restoranda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi - Son Dakika

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