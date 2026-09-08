Afyonkarahisar Gebeceler'de otomobil ile motosiklet çarpıştı; bir kişi ağır yaralandı
Afyonkarahisar merkeze bağlı Gebeceler beldesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Gebeceler beldesinde M.Y.K. (16) idaresindeki 03 LD 464 plakalı otomobil ile R.S'nin (16) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Ehliyetsiz sürücü M.Y.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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