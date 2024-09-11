Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekizce köyünde devriye görevi yaptığı sırada izinsiz kazı yapanları fark etti.
Ekipler, olay yerinden kaçan T.Y. ile Ö.K'yi yakaladı.
Yapılan incelemede bölgede, kazma, kürek, el dedektörü ve demir parçası ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilere işlem uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da Kaçak Kazı Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?