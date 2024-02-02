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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yetenek Taraması ve Geleneksel Çocuk Oyunları Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yetenek Taraması ve Geleneksel Çocuk Oyunları Toplantısına Katıldı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yetenek Taraması ve Geleneksel Çocuk Oyunları Toplantısına Katıldı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilkokul ve ortaokullardaki yetenek taramalarının ve geleneksel çocuk oyunlarının önemini vurguladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da gençlerin yeteneklerinin taranacağını ve geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşacaklarını belirtti. Toplantıda, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammed Doğan da sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil de toplantıya katılanlar arasındaydı.

02.02.2024 14:17
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Betül Büyükkılıç, "Okullardaki Yetenek Taraması, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Omurga Sağlığı" üzerine yapılan toplantıya katıldı.

Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda, il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda yetenek taramalarının ve geleneksel çocuk oyunlarının önemli olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da merkez ve ilçelerdeki gençlerin yeteneklerinin taranacağını, geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşacaklarını ifade etti.

Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammed Doğan da toplantıda, sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Akçil de katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Yetenek Taraması ve Geleneksel Çocuk Oyunları Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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