Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu

Vali Yiğitbaşı, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yangın sayısında yaklaşık 10 kat, yanan alanda ise 25 kat artış olduğunu belirtti. Ayrıca, il genelinde 2 bin 260 genel asayiş olayı meydana geldiği ve bu olayların yüzde 90'ının aydınlatıldığı ifade edildi. Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise FETÖ/PYD, PKK/KCK, El Kaide ve DAEŞ terör örgütlerine üye olan 45 şüpheli yakalandı. Narkotik suçlarla mücadelede ise 42 olaya müdahale edildi ve 11 şüpheli tutuklandı.

10.07.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Yiğitbaşı, 2024'te bir önceki yıla kıyasla yangın sayısında yaklaşık 10 kat, yanan alanda ise 25 kat artış olduğunu söyledi.

Yangının sebeplerine bakıldığında büyük çoğunlukla anız yangını, piknikçilerin bıraktığı ateşler gibi insan kaynaklı olduğunu belirten Yiğitbaşı, şunları söyledi:

"Güvenlik güçleri tarafından örtü ve orman yangını olayları titizlikle takip edilmekte olup tespit edilen şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapılmaktadır. Bu kapsamda vatandaşların konu üzerinde hassasiyetle durmaları önem arz etmektedir. Havaların ısınmasıyla Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nı ziyarete giden vatandaşların sayısında artış gözlemlenmektedir."

Yiğitbaşı, il genelinde 9 Haziran-10 Temmuz arasında 2 bin 260 genel asayiş olayı meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 90'ının aydınlatıldığını belirtti.

Aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalara da değinen Yiğitbaşı, "Kolluk birimlerince çeşitli sebeplerle yakalaması bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, dönem içerisinde 624 şahıs yakalanmış, aralarında 15 yıl üzeri ve hakkında 20 ayrı suç kaydı bulunan 1 şahıs ile 5 yıl ve üzeri çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli olmak üzere toplam 95 şahıs tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir." dedi.

Terörle mücadele başlığında da önemli bilgiler veren Vali Yiğitbaşı şöyle devam etti:

"Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PYD) üye olma suçundan 4 operasyon, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 operasyon, yapılmış, El Kaide silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 operasyon olmak üzere 6 operasyon yapılmış, 5 şüpheli şüpheli yakalanmıştır. DAEŞ terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında istihbarat ve terörle mücadele polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışmada; geçmiş dönem DAEŞ terör örgütünün içinde bulunan ve halen ideolojik toplantılar düzenleyen 14 şüpheli, bu şüphelilerle irtibatlı olan yurda giriş yasağı bulunan 31 şüpheli olmak üzere toplam 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konulmuştur."

Narkotik suçlarla mücadele konularında da bilgiler veren Yiğitbaşı, "Uyuşturucu ile mücadelede 42 olaya müdahale edilmiş, 78 şüpheliye adli işlem yapılmış, 11 şüpheli tutuklanmıştır." diye konuştu.

Basın açıklamasına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay da katıldı.

Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Operasyon, Narkotik, Kck, PKK, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Orman Yangınları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:56 NATO zirvesinde tarih verildi ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna’ya F-16’ları gönderecek NATO zirvesinde tarih verildi! ABD, Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16'ları gönderecek
17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:22 Eski halinden eser yok Wanda Nara’nın ayrılık kararı Icardi’yi fena hırpalamış Eski halinden eser yok! Wanda Nara'nın ayrılık kararı Icardi'yi fena hırpalamış
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 20:07:18. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement