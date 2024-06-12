Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti. Yiğitbaşı, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki okulda YKS'ye giren öğrencilerle bir araya geldi ve onları tebrik etti. Okul şenliği programına da katılan Yiğitbaşı, öğrencilere yemek ikramında bulundu.

12.06.2024 15:01
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Yiğibaşı, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerle sohbet eden Yiğitbaşı, okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Yiğitbaşı, "YKS'ye giren 12. sınıf öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Zorlu bir sınav geçirdiniz. Hepinizin yolları ve bahtları açık olsun. Ama her şeyden önce sizlerin mutlu olması önemli. Biz her zaman sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra kurumun okul şenliği programına katılan Yiğitbaşı, öğrencilere yemek ikramında bulundu.

Okul ziyaretine Yiğitbaşı'na Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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