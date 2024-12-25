Ağabeyi Bıçakla Öldüren Sanığın Davası Devam Ediyor

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Adana'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Ş. ile müşteki anne Halise Ş. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan müşteki anne Halise Ş, iki oğlunun aynı evde yaşadığını belirterek, "Selahattin Ş. ve maktul oğlum Sinan Ş. arasında çok tartışma ve kavga olmazdı. Sanık hakkında şikayetim yoktur. Olayla ilgili bilgim bunlardan ibarettir." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Selahattin Ş. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Suç tarihinde ağabeyim olan Sinan Ş. ile aynı evde yaşıyorduk. Olay günü kaçta uyandığımı hatırlamıyorum. Birlikte kahvaltı yaptıktan sonra ben televizyon izlemeye başladım. Akşama kadar aynı evdeydik. Aramızda herhangi bir kavga çıkmadı. Akşam odun kırarak sobayı yaktım. Bu sırada ağabeyim Sinan Ş. yemek yapmıştı. Bana bakkaldan ekmek almamı söyledi ancak para vermedi. Ben de 'Ekmek almam.' dedim. Bu sırada ağabeyim eline bir bıçak alıp bana saldırdı. Bıçağa elimle vurduğum sırada bıçak ters döndü ve yere düşen Sinan Ş'ye saplandı. Bana o sırada 'Ambulans çağır.' dedi. Ben de hemen yan tarafta evi bulunan komşumuz H.Ç'nin yanına giderek ambulans çağırmasını söyledim. Daha sonra ambulans ve polis ekipleri geldi. Beni genç bir polis teslim aldı."

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilip rapor alınmasına, tutukluluk halinin devamına, 112 Acil Çağrı Merkezine müzekkere yazılarak olay günü Sinan Ş'nin öldürülmesine ilişkin ambulans ve polis çağrılmasıyla ilgili kayıtların gönderilmesine ve ses kayıtlarının bilirkişiye verilerek dökümünün yapılmasının beklenilmesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki evlerinde 24 Şubat'ta tartıştığı ağabeyi Sinan Ş'yi (28), bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Selahattin Ş, 25 Şubat'ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.