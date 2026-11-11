Ağaçlandırma Günü'nde Adana'da 6 bin fidan dikildi, Mersin'de 32 bin fidan dikilecek - Son Dakika
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Ağaçlandırma Günü'nde Adana'da 6 bin fidan dikildi, Mersin'de 32 bin fidan dikilecek

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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Adana Sarıçam'da 50 dönümlük araziye 6 bin, Mersin'de yangın alanına 12 bin fidan dikildi; Mersin genelinde 32 bin fidan dikileceği bildirildi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ormanlık alanlara fidan dikildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar, toprakla buluşturuldu.

Vali Mustafa Yavuz, Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve öğrenciler, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Programda konuşan Yavuz, etkinliğin "geleceğe nefes, dünyaya barış" sloganıyla düzenlendiğini belirterek, "Ormanlarımızı geliştirmemiz, bununla birlikte şehrimizin her noktasında yeşili hakim kılmamız lazım. Ormanlarımızı korurken aslında geleceğimizi ve su kaynaklarımızı koruyoruz." dedi.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de etkinlikte 50 dönümlük araziye 6 bin fidan dikildiğini söyledi.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde de 29 Temmuz'da Yeşilovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınında zarar gören alana, Vali Atilla Toros, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 12 bin fidan dikildi.

Toros, törendeki konuşmasında, ormanları çoğaltmak ve çocuklara daha yeşil vatan bırakmak için çalıştıklarını anlattı.

Kent genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 32 bin fidan dikileceğini bildiren Toros, "Her bir fidan bu topraklarda kök salacak, Mersin'imizin yeşiline yeşil katacak. Ormanlarımızı büyütürken, onları yangınlardan korumak için de kararlılıkla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Alahan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlenen törende de protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Vali Yardımcısı Alparslan Sözen, törende, ağaçlandırma çalışmalarının doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

Hatay'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra "yeniden doğduğunu" ifade eden Sözen, "Hatay'da asırların imarı faaliyetlerinin yanı sıra doğasının da imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün dikeceğimiz fidanların ülkemizin yeşil geleceğine katkı sağlamasını diliyorum." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü İlkay Günay da kent genelindeki 11 noktada fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiklerini, yıl sonuna kadar 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Osmaniye

Osmaniye'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Dereobası köyünde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ağaçlandırma Günü'nde Adana'da 6 bin fidan dikildi, Mersin'de 32 bin fidan dikilecek - Son Dakika
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