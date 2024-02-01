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Ağaçlar kesilmedi ortaya ilginç görüntüler çıktı - Son Dakika
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Ağaçlar kesilmedi ortaya ilginç görüntüler çıktı

Ağaçlar kesilmedi ortaya ilginç görüntüler çıktı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Hacı Murat Cami'nde yapılan dinlenme alanının çatısının içinden geçirilen ağaçlar, görenlerin dikkatini çekiyor. Cami imamı, ağaçları kesmek yerine çatının içerisinden geçirerek ağaçları korumayı tercih etti. Bu ilginç çözüm sayesinde çocuklar cami bahçesinde ağaçların altında oyun oynayabiliyor ve vatandaşlar doğaya karşı hassasiyetlerini göstermiş oluyor.

01.02.2024 00:13  Güncelleme: 00:16
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Ağaçlar kesilmedi ortaya ilginç görüntüler çıktı

Bu cami görenlerin dikkatini çekiyor

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan bir caminin bahçesine yapılan dinlenme alanının çatısının içinden geçirilen ağaçlar görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Hacı Murat Cami'nde 3 yıl önce bakım çalışmaları yapıldı. Cami içerisinde ve dışarısında yapılan çalışmalarda caminin bahçe kısmına cemaatin ve çocukların dinlenebileceği ve oynayabileceği alan oluşturulmak istendi. Bahçe içerisine çatı yapılarak kapalı alan oluşturulmak istenince bahçede bulunan ağaçlar sorun teşkil etti. Cami imamı bu sorunu ağaçları kesmeyip çatının içerisinden geçirmekte buldu. Ağaçlar kesilmekten kurtulunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

"Çatıları ona göre kestik ve ağaçları çıkardık"

Ağaçları korumak için böyle bir çözüm bulduklarını belirten camii imamı Bekir Arslan, "Caminin bahçesi öncelikle çocuklar için oyun alanı, yetişkinler için ikram yeri ve zaman geçirilmesi için yaptık. 3 yıldır faaliyette bulunuyor. Biz yetişkin ağaçlara kıymak istemedik, yeşil ve doğa çok kıymetlidir. Çocuklar gelsin ağaçların altında oynasın istedik. Çatıları ona göre kestik ve ağaçları çıkardık. Hem çatımızda güzellik olsun hem de ağaçlara kıymayalım dedik. Çocuklar burada gelir yemek yer, oyun oynarlar bizimle beraber vakit geçirirler, namazlarını kıldıktan sonrada yolcu ederiz. Şahsen teşekkür edenler oluyor, bizde mutlu oluyoruz. Doğaya karşı iyilik yaptığımız için ayrıca mutlu oluyoruz. Vatandaşlarda bu yaptığımızla doğaya karşı ayrı bir hassasiyetimizin olduğunu görmüş oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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