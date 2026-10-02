Ağaçta asılı kalan güvercin, Bursa Mudanya\'da itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ağaçta asılı kalan güvercin, Bursa Mudanya'da itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mudanya Ömerbey Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda ayağına ip dolanan bir güvercin, ağaçta asılı kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye, merdivenli araçla ulaştığı kuşun ayağındaki ipi keserek güvercini kurtardı ve doğaya bıraktı.
BURSA'nın Mudanya ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ömerbey Mahallesi Atatürk Parkı'nda bir güvercinin ağaçta asılı kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli araçla ağaçtaki güvercine ulaşan itfaiye erleri, kuşun ayağına dolanan ipi bıçakla kesti. Kurtarılan güvercin yeniden doğaya salındı.
Kaynak: DHA
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