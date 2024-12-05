Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kent merkezindeki Evliya Çelebi Parkı'nda sahibinin "Itır" adını verdiği kedi, tırmandığı ağaçtan inmeyince itfaiyeden yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine ekip gönderildi.
Merdivenle ağaca çıkan itfaiye eri, elindeki çubukla kedinin güvenli şekilde inmesini sağladı.
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