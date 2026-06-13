Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçay Mahallesi'nde bir ağacın üzerinde mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
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