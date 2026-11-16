Ağaoğlu anısına Doğu'nun Öncü Kadınları sempozyumu Şuşa ve Kerkük'te de düzenlenecek

Ankara'da Türkiye'nin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu'nun anısına Doğu'nun Öncü Kadınları sempozyumu düzenlendi.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Şuşa Kongre Salonu'nda düzenlenen sempozyum, iki ülkenin milli marşlarının okunması ve Süreyya Ağaoğlu'nun hayat hikayesini anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı.

Sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve bürokratların katıldığı sempozyumda, Şuşa, Kerkük ve Ankara ekseninde doğu coğrafyasındaki kadınların toplumsal rolleri, hukuk, eğitim ve kültürel kimlik başlıkları altında ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Şuşa-Kerkük-Ankara hattının üç diyardan üç sembol olduğunu ifade ederek, Süreyya Ağaoğlu'nun da bu şehirlerde çalışmalarıyla öne çıkan önemli isimlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Ağaoğlu'nun tarihe geçen öncü bir Türk kadını olduğunu vurgulayan Karakaya, "Bir alanda, bir konuda, bir meslekte ilk olabilirsiniz ama o ilk adımı attıktan sonra arkadan gelenlere yol açabiliyorsanız, onların elinden tutabiliyorsanız işte o zaman öncü oluyorsunuz." dedi.

Karakaya, Türk tarihinde kadın ve erkeklerin hep bir arada olduğunu anımsatarak, "Bir milletin küllerinden nasıl dirildiğini, yedi düvele karşı nasıl bir mücadele yürüttüğünü Ankara'nın tarihinde görüyoruz. Burada da yine kadınlarımız var, Milli Mücadele'de Türk milletinin sesini dünyaya duyurmak için Anadolu Ajansı'nın kurulmasına öncülük eden Halide Edip Adıvar, Kara Fatmalar var, Nene Hatunlar var. Hayatın her alanında kadınlar var." diye konuştu.

TADİV Başkanı Aygün Attar ise Ağaoğlu'nun zor bir coğrafyada dünyaya geldiğini, Şuşa'dan İstanbul'a gelerek burada yaşamını sürdürmeye başladığını anımsatarak, Ağaoğlu'nun kariyer süreci hakkında bilgi verdi.

İlki Ankara'da düzenlenen sempozyumu Şuşa ve Kerkük'te de düzenleyeceklerini bildiren Attar, bu şehirleri seçmelerinin özel bir nedeni olduğunu, sempozyumda bu üç şehrin tarihi, kültürü ve ortak hafızasının da ele alınacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, "Üç Kadim Coğrafya'dan Üç Öncü Kadın Sesi" ile "Süreyya Ağaoğlu'nun Mirası ve Doğunun Öncü Kadınları" başlıklı oturumlarla devam etti.