Ağbaba'dan Emeklilere Torba Kanun Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağbaba'dan Emeklilere Torba Kanun Protestosu

04.03.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Veli Ağbaba, emeklilere bayram ikramiyesi verilmemesine TBMM'de davul çalarak tepki gösterdi.

(TBMM) - CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinde emeklilere bayram ikramiyesi verilmesini öngören düzenlemenin yer almamasına davul çalarak tepki gösterdi. Ağbaba, "12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimleriyle birlikte 17 milyon kişi bayram öncesi hayırlı bir haber bekliyor. Vicdanı olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Lütfen emeklinin sesini duyun. Eğer emeklinin sesini duymazsanız emekli bunun hesabını soracaktır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, 19 maddeden oluşan ve kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi, vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetinin kaldırılması, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmemesi ve bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülecek.

Komisyonda, teklifin görüşmelerine başlamadan önce CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, teklifte emeklilere yönelik bayram ikramiyesini düzenleyen maddenin bulunmamasını davul çalarak protesto etti.

Görüşülen torba yasa teklifine tepki gösteren Ağbaba, kamuoyunun beklentisinin emekli bayram ikramiyesinin artırılması olduğunu söyledi. Torba kanunda birçok düzenleme bulunduğunu belirten Ağbaba, "İçinde arsa satışlarından işsizlik ödeneğine, askerlikten birçok madde var torba kanununda. Ama kamuoyunun beklentisi ne kripto varlıklara vergi getirilmesi ne arsaların satılması. Kamuoyunun beklentisi emekli ikramiyesinin artırılması" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, hükümet yetkililerinin emekli ikramiyesine ilişkin farklı açıklamalar yaptığını dile getirerek, "Sayın Cevdet Yılmaz, 'Türkiye son 23 yılda orta gelirden üst gelire yükseldi' diyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 'Emekli ikramiyesi için yasa hazır' diyor. AK Parti Grup Başkanı, ikramiyeye zam konusunda bir düzenlememiz' yok diyor. Mehmet Şimşek, '2025 yılında yüksek gelirli grubuna dahil olduk' diyor. Dört yetkiliden dört farklı cevap" diye konuştu.

Ağbaba, "Şimdi buradan soruyoruz. Çalışma Bakanı yasa hazır diyor. Grup Başkanı üç gün sonra böyle bir şey yok diyor. Allah aşkına beklenti ne? Yapacakları da kendi açıkladıklarına göre 4 bin lira emekli ikramiyesini 5 bin liraya yükseltmek. Burada kim yalancı? Madem ki kaynak yok diyorlar, zam yok diyorlar ama neden emekliye kaynak yok? Hani Türkiye bugün itibarıyla yüksek gelir grubu ülkelere dahil olmuştu. Mehmet Şimşek öyle diyor. Nerede emeklinin yüksek geliri, nerede emeklinin yüksek bayram ikramiyesi? Savaş çıktı, enflasyon yükseldi; don oldu, enflasyon yükseldi; yoğun yağış oldu, enflasyon yükseldi" dedi.

Bütçe verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, "Geçen sene 15,9 milyon olan emekli ve hak sahibi sayısı bu yıl 17 milyon kişi. Şimşek'in bütçeden ayırdığı 150 milyar lirada zaten zam planı yoktu. Sadece ocak ayında 456 milyar lira faiz ödemişiz, bir ayda. Bu günlük 14,7 milyar demek. Bin lira verirseniz bir günlük faizle emeklinin ikramiyesini vermiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Yapacağınız en hayırlı iş emekliye en az asgari ücret kadar bir ikramiye vermektir"

Ağbaba, emekli maaşlarına ilişkin rakamları da paylaşarak, "Emekli maaşı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira, en düşük memur maaşı 60 bin lira. 12 milyon küsur emeklinin 4 milyon 917 bini en düşük emekli aylığı alıyor. Yani emeklinin yüzde 40'ı 20 bin lira ve altında maaş alıyor. 4 milyon 500 bin dul ve yetime bakarsanız bunlar da 5 bin ile 15 bin lira arası aylık alıyor" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyesinin alım gücündeki düşüşe dikkati çeken Ağbaba, "2018 yılında bin lira bayram ikramiyesi vardı. Başladığı gün üç çeyrek altın alıyordu. Şu anda çeyrek altının üçte birini alıyor. Yüzde 900 gelir kaybı var. Bin liralık ikramiye ilk verildiğinde asgari ücret 1.603 liraydı. Emekli ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62'sine denk geliyordu. Bugün ise asgari ücretin sadece yüzde 14'üne denk geliyor. Gelir kaybı yüzde 78 oldu. Yapacağınız en hayırlı iş emekliye en az asgari ücret kadar bir ikramiye vermektir" dedi. Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bırakın yaşamayı, bayramda memleketine gitmeyi, çocuklarına, torunlarına harçlık veremiyor. 12 milyon 500 bin emekli, dul ve yetimleriyle birlikte 17 milyon kişi bayram öncesi hayırlı bir haber bekliyor. Vicdanı olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyoruz. Lütfen emeklinin sesini duyun. Eğer emeklinin sesini duymazsanız emekli bunun hesabını soracaktır. Ramazan ayındayız. Bu davulun sesini duyun. Bu davul emeklinin davulu."

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Veli Ağbaba, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağbaba'dan Emeklilere Torba Kanun Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
17:15
Dubai’de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:56:15. #7.12#
SON DAKİKA: Ağbaba'dan Emeklilere Torba Kanun Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.