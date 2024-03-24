Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Sarayiçi'nde düzenlenen "Balkan Şehitleri için duaya, Gazze için kıyama" programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, burada yaptığı konuşmada, Balkan Savaşları'nda şehit olanları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.
Balkan Savaşları'nda binlerce askerin Sarayiçi'nde esir tutularak ölüme mahkum edildiğini belirten İriş, şöyle devam etti:
"Balkan Savaşları, tarihimizin çok acı bir bölümünü ifade eder. 500 yılı aşkın bir süre adaletle hüküm sürdüğümüz Balkanlar'ı, bir iki yıl gibi kısa bir sürede terk etmek zorunda kaldık. Çok büyük katliamlara ve zorunlu göçlere maruz bırakıldık.
Balkan Savaşları sürecinde Edirne'miz ayrı bir yer tutar. Edirne, 26 Mart 1913'te işgal edilince, tarihinin en acı günlerini yaşadı. İşgalle birlikte; sivil, yaşlı, kadın, çoluk-çocuk ve asker binlerce vatan evladı, büyük acılar çekerek ağır zulümlere maruz kaldılar."
İriş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Filistin halkının Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda savaştığını anımsatan İriş, şunları kaydetti:
"Gazzelilerin dedeleri, ecdadımız yedi düvelle boğuşurken, Çanakkale'ye koştular, ülkemizi işgale gelen düşmana karşı yanımızda oldular. Dedelerimizle aynı siperleri paylaştılar. Koyun koyuna şehit oldular. Uzakta değil, hemen arkamızdaki Balkan Şehitliği'nde yatan Filistinliler, Asker Hastanesi Şehitliği'nde yatan Filistinliler, işte bu kardeşliğin en güçlü tablosudur. Gazzeliler, 6 aydan fazladır uçaklarla, tanklarla, bombalarla katledilmektedirler. Edirne muhasarasında olduğu gibi açlık, susuzluk girdabında, hastalıklarla boğuşmakta ve can vermektedirler."
Program şehitler ve Gazze için dua edilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › AGD Edirne Şubesi Balkan Şehitlerini Anma Günü Programı Düzenledi - Son Dakika
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