CAKARTA, 10 Haziran (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AGIBOT, salı günü Endonezya'da düzenlediği ilk iş ortaklığı konferansıyla ülke pazarına yönelik faaliyetlerini resmen başlattı.
Konferans kapsamında sergilenen insansı robotlar ve yerel çözümler, hükümet yetkilileri ile sektör temsilcilerinin yoğun ilgisini topladı.
Son Dakika › Güncel › AGIBOT, Endonezya Pazarına Adım Attı - Son Dakika
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