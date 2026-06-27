AgiBot, Tayland'da Yapay Zeka İşbirliği Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AgiBot, Tayland'da Yapay Zeka İşbirliği Duyurdu

AgiBot, Tayland\'da Yapay Zeka İşbirliği Duyurdu
27.06.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli AgiBot, Tayland'da VST ECS ile yapay zeka çözümleri için işbirliği yaptı.

BANGKOK, 27 Haziran (Xinhua) -- Çinli somutlaştırılmış yapay zeka şirketi AgiBot, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir ortaklık konferansında bilgi ve iletişim teknolojileri distribütörü VST ECS (Tayland) ile işbirliği yaptığını duyurdu. Şirketin bu adımı, yapay zekanın sunduğu akıllı çözümleri, iş dünyası ve günlük yaşamdaki tatbiki uygulamalarla birleştirme konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

VST ECS (Tayland) CEO'su Somsak Pejthaveeporndej, perşembe günü yaptığı açıklamada AgiBot'un Tayland'daki marka stratejisini, önceki nesil robotik ve eski teknolojilerden ayıran unsurun, şirketin sadece ileri mühendisliğin bir vitrini olarak algılanmaktan çıkıp "gerçek iş uygulamalarına dönük bir yapay zeka platformu" haline gelmesi olduğunu söyledi.

Somsak, bunun, teknolojinin tam anlamıyla sahiplenilmesinden ziyade değer, çeviklik ve yatırım esnekliğini giderek daha fazla arayan Taylandlı kuruluşların mevcut öncelikleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Somsak, bu stratejinin iş ortaklarının pazara özel çözümler sunmasını sağlamanın ötesinde, yalnızca şirketin doğrudan satış ekibine bağlı kalmadan Tayland'ın robotik ekosisteminin büyümesini hızlandırmasının da beklendiğini söyledi.

AgiBot'un Ortadoğu ve Asya-Pasifik bölgesi başkanı Deng Feng ise Tayland'ın dijital dönüşüm konusunda ASEAN'ın en aktif pazarlarından biri olduğunu ve üretkenliği artıran teknolojilere yönelik güçlü bir talep gördüğünü belirtti.

İki şirket arasındaki işbirliğinin robot teknolojisinin ithalatının ötesine geçtiğini belirten Deng Feng, bunun yerine AgiBot'un gelişmiş yapay zeka sistemlerini ve "somutlaştırılmış yapay zeka" yeniliğini tanıtmayı hedeflediğini söyledi. Bu sayede Tayland'daki işletmelerin geleneksel endüstriyel robotlar döneminden, insanlarla sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilen yeni nesil akıllı robotlara geçişini hızlandırarak, tüm sektörlerde sınırsız verimlilik elde etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Çinli şirket, Taylandlı işletmelerin akıllı dönüşümlerini gerçekleştirmelerine ve verimlilik artışları elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla, iş ortağıyla birlikte optimize edilmiş ürün portföyleri ve senaryoya özel çözümler sunacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Yapay Zeka, Teknoloji, Tayland, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AgiBot, Tayland'da Yapay Zeka İşbirliği Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
Putin’den NATO’yu alarma geçiren hamle Hedefinde 4 ülke var Putin'den NATO'yu alarma geçiren hamle! Hedefinde 4 ülke var
Kaçırılan Erhan Karaal’ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor

13:08
Fatih Terim’den Milli Takım’a olay mesaj: Çalışmayana şans ’merhaba’ demez
Fatih Terim'den Milli Takım'a olay mesaj: Çalışmayana şans 'merhaba' demez
13:03
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:51
1 kilo altın çöpe gitti Didik didik her yerde arıyorlar
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
09:58
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:25:14. #7.13#
SON DAKİKA: AgiBot, Tayland'da Yapay Zeka İşbirliği Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.