Agile Spirit 2025 Tatbikatı Başladı

Türkiye ve ABD ile birlikte toplam 11 ülkeden silahlı kuvvetlerin yer aldığı "Agile Spirit 2025" çok uluslu askeri tatbikatın Gürcistan ayağının törenle başladığı bildirildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın ev sahipliğinde 12. kez düzenlenen "Agile Spirit 2025" askeri tatbikatının törenle başladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de 21 Temmuz'da başlayan tatbikatın Gürcistan ayağının açılış töreninin, Tiflis'e yakın Krtsanisi'deki NATO-Gürcistan Ortak Eğitim ve Değerlendirme Merkezi'nde (JTEC) düzenlendiği kaydedildi.

Tatbikatın ilk olarak Türkiye'de, Türk ve ABD silahlı kuvvetlerince düzenlenen ortak hava indirme operasyonuyla başladığı belirtilen açıklamada, "Agile Spirit 2025, bölgenin iki ülkesi Gürcistan ve Türkiye'de düzenleniyor ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gürcistan, Türkiye ve ABD savunma kuvvetleri temsilcilerinin yanı sıra 8 ülkeden askeri personelin tatbikata katıldığı aktarılan açıklamada, "Tatbikatta, katılımcı ülkelerin savunma kuvvetlerinin hazırlık düzeyinin, birlikte çalışabilirliğinin ve operasyonel kabiliyetlerinin artırılması amaçlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan Savunma Bakan Yardımcısı Paata Patiaşvili, Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral İrakli Çiçinadze ile ABD 7. Ordu Avrupa ve Afrika Eğitim Komutanı Tuğgeneral Terry Tillis, törende birer konuşma yaptı.