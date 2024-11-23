Elazığ'ın Ağın ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede, tek aday Vedat Pasinli yeniden ilçe başkanlığına getirildi.
Kongreye, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ağın'da AK Parti Kongresi Gerçekleşti - Son Dakika
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