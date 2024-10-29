Ağın\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Ağın'da kutlamalar Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu'nun tebrikleri kabulü ile başladı.
Kutlamalar Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törenle devam etti.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Şeref Çakar, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.
Türkmenoğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından, öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sundu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program resmi geçit töreni ile sona erdi.
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