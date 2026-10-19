Ağın'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, Kaymakam Yılmaz muhtarlarla görüştü - Son Dakika
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Ağın'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, Kaymakam Yılmaz muhtarlarla görüştü

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Ağın\'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı, Kaymakam Yılmaz muhtarlarla görüştü
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Elazığ'ın Ağın ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla Ağın Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi ve Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törenin ardından Kaymakam Tuğçe Yılmaz, makamında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Ağın Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz daha sonra makamında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, vatandaşlarla devlet arasında önemli bir bağ olan muhtarların bu anlamlı gününü kutladığını söyledi.

Ziyarette, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dursun Kara da yer aldı.

Kaynak: AA
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