Ağın\'da Yaz Spor Okulları Başladı

Elazığ'ın Ağın içesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen yaz spor okulları başladı.
Ağın Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, ilçedeki Şehit Öğretmen Rüstem Şen Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yaz spor okullarının açılışına katıldı.
Kaymakam Yılmaz, salonda yaz spor okullarına katılan gençlerle görüştü.
Açılışa, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Öner Cihad Adıgüzel, İlçe Müftüsü Murat Karakaya da katıldı.
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