Ağır Hasarlı Bina Tek Dokunuşla Yıkıldı - Son Dakika
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Ağır Hasarlı Bina Tek Dokunuşla Yıkıldı

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Elazığ'da, depremlerden etkilenen ağır hasarlı bir bina, iş makinesiyle yıkıldı. O anlar kaydedildi.

26.02.2025 11:35
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Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yerle bir oldu...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ'da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi'nde yıkımına başlanan 7 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağır Hasarlı Bina Tek Dokunuşla Yıkıldı - Son Dakika

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