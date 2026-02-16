Ağır Otizmli Çocuğun İhtiyaçları için Aile Mücadele Ediyor - Son Dakika
Ağır Otizmli Çocuğun İhtiyaçları için Aile Mücadele Ediyor

16.02.2026 10:33
Antalya'daki Kinvan ailesi, ağır otizmli çocukları Muhammet'in başka şehre gönderilmesine karşı çıkıyor.

ANTALYA'da yaşayan Kinvan ailesinin en büyük çocuğu ağır otizmli Muhammet (20), ailesini darbetmeye başlayınca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce 6 ay önce bakım merkezine yerleştirildi. Muhammet'in 'uyum sağlayamadığı' gerekçesiyle başka şehirdeki merkeze sevk edileceğini söyleyen Emine Kinvan, "Benim oğlumu Antalya dışına veriyorlar. Benim 2 engelli çocuğum daha var. 2 çocuğumu bırakıp da nasıl gideyim?" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan Emine-Süleyman Kinvan çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Muhammet 3 yaşına geldiğinde ailesi, hareketlerinden şüphelenerek doktora götürdü. Doktorlar yaptıkları kontrolde, Muhammet'e ağır otizm teşhisi koydu. Bu teşhisten sonra ailenin tüm yaşantısı değişti. Çiftin sonrasında Ayşegül ve Şeyma adını verdikleri 2 çocukları oldu. Ayşegül'e Tip-1 diyabet, Şeyma'ya da Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu.

BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRİLDİ

Hayatları iyice zorlaşan aile, son 2 yıldır Muhammet'in saldırgan tavırları nedeniyle zor günler yaşıyor. Önce eğitim aldığı okulda öğretmenlerini darbeden, bu nedenle okuldan ayrılmak zorunda kalan Muhammet, son zamanlarda aile üyelerini de darbetmeye başladı. Zaman zaman evdeki eşyalara zarar veren Muhammet'in ailesi, kırılacak eşyaların etrafını telle çevirerek önlem almaya çalıştı. DHA'nın geçen ağustosta konuyu gündeme getirmesinin ardından devreye giren Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muhammet'i bakım merkezine yerleştirdi.

BAŞKA ŞEHRE GÖNDERİLECEK

6 aydır bakım merkezinde kalan Muhammet, ziyaret günlerinde kendisini görmeye gelen ailesi ile görüşmeye devam etti. Anne Emine Kinvan, önceki günlerde kendisine gelen telefonda, Muhammet'in başka bir şehre gönderileceğini öğrenince büyük şok yaşadı. Oğlunun uyum sağlayamadığı gerekçesiyle kilometrelerce uzaktaki bir şehre gönderileceğini söyleyen Kinvan, Muhammet'i görmeye gidemeyeceğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

'BU ZAMANA KADAR SORUN YOKTU'

Oğluyla ilgili herhangi bir şikayet dahi almadığını söyleyen Emine Kinvan, "Muhammet ağustostan bu yana kurumda. O zamandan bu zamana bir sorun yoktu. Birden telefon açtılar ve 'İl dışına nakletmemiz gerekiyor' dediler. 'Uyum sağlayamıyor, kriterlere uyumlu değil' dediler. Onlar 'gel' dediğinde görüyordum, 'gelme' dediğinde gitmiyordum. Kapıdan da olsa geriden bakıyordum, o beni görmese de ben onu görüyordum. Benim oğlumu Antalya dışına veriyorlar. Benim 2 engelli çocuğum daha var. 2 çocuğumu bırakıp da nasıl gideyim? Çocuğumun Antalya'da kalmasını istiyorum. İl dışına giderse nasıl göreceğim? 2 engelli çocuğum, bir de 75 yaşında annem var yanımda, onlara bakıyorum. Nasıl, onları kime bırakıp da gideceğim çocuğumu görmeye?" dedi.

'EN AZINDAN BURADA OLDUĞUNU BİLEYİM'

Oğlunun sevki için kendisine evrak imzalatıldığını belirten Kinvan, "Sosyal Hizmetler'den geldiler. Tokat'tan, Konya'dan, İstanbul'dan, Aksaray'dan bahsettiler. 'Buralarda boş yer var' dediler. Onlara nasıl gidip, göreyim çocuğumu? Ben bir anneyim, çocuğumun Antalya'da kalmasını istiyorum. Bana yakın olsun, gidemesem de en azından burada olduğunu bileyim. Sayın Valimden, büyüklerimden yardım istiyorum. Çocuğumun Antalya'da kalmasını istiyorum" diye konuştu.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

