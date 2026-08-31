Ağıralioğlu: Ekonomik Büyüme Vatandaşa Yansımıyor - Son Dakika
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Ağıralioğlu: Ekonomik Büyüme Vatandaşa Yansımıyor

Ağıralioğlu: Ekonomik Büyüme Vatandaşa Yansımıyor
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Yavuz Ağıralioğlu, TÜİK'in büyüme verilerinin esnaf ve vatandaşın hayatıyla örtüşmediğini vurguladı.

(ANKARA) - Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TÜİK'in "Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğü" açıklamasının vatandaşın hayatına yansımadığını belirtti. Ağıralioğlu, "Ekonomi yalnızca TÜİK tablosunda büyüyorsa, milletin sofrasında küçülüyorsa; biz buna refah diyemeyiz" ifadesini kullandı.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, açıklanan büyüme rakamlarının esnafın, sanayicinin, gençlerin, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların günlük hayatındaki tabloyla örtüşmediğini vurguladı. Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK diyor ki Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyümüş. İyi de kardeşim, kim büyüdü? Esnaf mı büyüdü? Siftah bekliyor. Sanayici mi büyüdü? Sipariş bekliyor. Genç mi büyüdü? İş bekliyor. Emekli mi büyüdü? Ay sonunu bekliyor. Vatandaş mı büyüdü? Pazarda etikete bakıp alacağını eksiltiyor. Yatırım yüzde 0,6 artmış. İnşaat yüzde 1,9 küçülmüş. İhracat yüzde 3,4 gerilemiş. Ticaretin, ulaştırmanın, konaklamanın, yeme içmenin büyümesi yüzde 0,5'te kalmış. Piyasa yüzde 2,9 beklemiş, onu bile tutturamamışsınız. Sonra milletin karşısına geçip: 'Büyüdük!' Nerede büyüdünüz? Kim büyüdü? Ekonomi yalnızca TÜİK tablosunda büyüyorsa, milletin sofrasında küçülüyorsa; biz buna refah diyemeyiz. Büyüme dediğin; Vatandaş pazara gittiğinde zeytini, peyniri, tereyağını hesabını yapmadan alabiliyorsa büyümedir.

Fabrikada makine sayısı artıyor, yeni işçiler işe giriyorsa büyümedir. Esnafın dükkanı iş yapıyor, kasası doluyorsa büyümedir. Turist geliyor, para harcıyor, o para esnafa, çalışana, memlekete yayılıyorsa büyümedir. Emekli yalnızca hayatta kalmaya çalışmıyor, torununa harçlık verebiliyor, memleketini gezebiliyor, insanca yaşayabiliyorsa büyümedir. Millet küçülürken devletin istatistiği büyümüş; bununla övünülmez! 25 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Hala milletin karşısına çıkıp 'Ekonomi büyüyor.' diyorsunuz. Millet de size çok basit bir şey soruyor: 'Madem ekonomi büyüyor, benim hayatım niye küçülüyor?'"

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Yavuz Ağıralioğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Ekonomik Büyüme Vatandaşa Yansımıyor - Son Dakika

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