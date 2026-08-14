Ağıralioğlu: Enflasyon hedefi tutmadı, hesabı millet ödüyor
Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, TCMB anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin %23,69 olduğunu belirterek, hükümetin tek haneli enflasyon hedefinin tutmadığını ve farkın vatandaşın alım gücüyle ödendiğini söyledi.
(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Merkez Bankası'nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne ilişkin "Milletimize 2023 yılında, '2026 sonunda enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz' dediniz. Bugün geldiğimiz noktada 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,69. Bırakın 2026 sonunda tek haneyi, piyasa iki yıl sonrasında bile tek haneli enflasyona inanmıyor" dedi.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:
"Milletimize 2023 yılında, '2026 sonunda enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz' dediniz. 2024 yılında da, 'Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek, aynı başarıyı tekrarlayacağız' diye söz verdiniz. Bugün geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi önümüzde: 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,69. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,03. Yani bırakın 2026 sonunda tek haneyi, piyasa iki yıl sonrasında bile tek haneli enflasyona inanmıyor.
Meselemiz yalnızca hedeflerinizin tutmaması da değildir. Siz şimdi vatandaşımızın maaşını, ücretini hedeflediğiniz enflasyona göre artırıyorsunuz. Fakat çarşıdaki, pazardaki, marketteki, kiradaki fiyatlar sizin hedeflerinize göre artmıyor. Hedef tutmuyor ama vatandaşın maaşı o tutmayan hedefe göre belirleniyor. Aradaki farkı kim ödüyor? İşçimiz ödüyor. Memurumuz ödüyor. Emeklimiz ödüyor. Sabit gelirli milyonlarca vatandaşımız ödüyor. Enflasyonla mücadele edeceğiz diye milletimizin alım gücüyle mücadele edilmez. Ekonomi yönetimine soruyoruz: Madem yıllardır koyduğunuz enflasyon hedeflerini tutturamıyorsunuz, hangi hakla milletimizin ücretini tutturamadığınız hedeflere mahkum ediyorsunuz? Hedef sizin, hata sizin, hesabı neden millet ödüyor?"
Kaynak: ANKA
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