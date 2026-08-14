Ağıralioğlu: Enflasyon hedefi tutmadı, hesabı millet ödüyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Milletimize 2023 yılında, '2026 sonunda enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz' dediniz. 2024 yılında da, 'Nasıl daha önce enflasyonu tek haneye düşürdüysek, aynı başarıyı tekrarlayacağız' diye söz verdiniz. Bugün geldiğimiz noktada Merkez Bankası'nın Ağustos 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi önümüzde: 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,69. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 18,03. Yani bırakın 2026 sonunda tek haneyi, piyasa iki yıl sonrasında bile tek haneli enflasyona inanmıyor.

"HEDEF SİZİN, HATA SİZİN, HESABI NEDEN MİLLET ÖDÜYOR"