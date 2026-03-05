Ağıralioğlu'ndan İran Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağıralioğlu'ndan İran Açıklaması

05.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavuz Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı, insanlığın güvencesiz olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin "Dünyanın hiçbir devleti, dünyanın hiçbir ülkesi, dünyanın hiçbir devlet başkanı bugünden sonra güvende değildir" dedi.

Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. "İran'da, İsrail ve Amerikan saldırılarının dini lider ve İran komuta kademesini öldürülmesine bağlı artan bir hukuksuzluk ve kuralsızlıkla karşı karşıyayız. Dost, kardeş İran halkına taziyelerimizi iletiyoruz" diyen Ağıralioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin buradan çıkaracağı dersler vardır. Hükümetin çıkaracağı dersler vardır. Bizim acilen toparlanıp yapmak zorunda olduklarımız vardır. Biz bu işlere böyle bakacağız artık. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü olacaksa devlet nasıl güçlü olacak buna bakılmalıdır. Sınırlar beklenecekse, daha önce göçten mağdur olmuşsak şimdi göç dalgası ve ihtimali nasıl yönetilecektir? Buna bakılacaktır. Etrafımızda askeri güçlerin kurulması da dahil bunlarla ilgili diplomasi nasıl yönetilecektir? Güney Kıbrıs'tan tutunuz adalara, Yunanistan'dan tutunuz Suriye'ye kadar etrafımızı kuşatan, mevzilenen, silahla üstlenen bu azgınlığın karşısında hangi diplomatik yollar, hangi mekanizmalar harekete geçirilecektir? Çok ciddi bir şekilde bunlara çalışılması gerekiyor."

"Bu hukuk tanımazlığın karşısında insanlık sahipsiz hale getirilmiştir"

Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in İran'a müdahalesi gayrimeşrudur. Kabul edilemezdir. Bu hukuk tanımazlığın karşısında insanlık sahipsiz hale getirilmiştir. Avrupa Birliği'nin sessizliği dahil, Avrupa Birliği'nin birtakım rüşvetler karşılığında Amerika'nın zulmüne razı olması insanlık vicdanında leke bırakmıştır. Bölgedeki yerleşme hesaplarının, güvenlik hesaplarının, Çin'i çevreleme hesaplarının; bölgede uranyum zenginleştirme bahanesiyle insanlığı altüst edecek, insanlığın güvenlik endişelerini altüst edecek böyle bir azgınlığın karşısında çok net olarak duruyoruz. Meşru görmüyoruz.

Dünyanın hiçbir devleti, dünyanın hiçbir ülkesi, dünyanın hiçbir devlet başkanı bugünden sonra güvende değildir. Bu memleket, bu dünya, bu bölge; İsrail'in güvenlik hesaplarının da enerji hesaplarının da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi stratejik hesaplarının da cetvelle kesip biçip doğrayıp kendi lehine istediği her şeyi yapabileceği alanlar değildir.

"Dünya, Trump'tan da Netanyahu'dan da ibaret değildir"

Uluslararası hukuk her şeye rağmen vardır. Uluslararası vicdan Amerika'ya ve Trump'a rağmen, Netanyahu'ya ve siyonistlere rağmen kaybolmamıştır. İnsanlığın vicdanının kaybolmadığı, Netanyahu'nun azgın Gazze saldırılarında dünyadan gökyüzüne yükselen 'Özgür Filistin' çığlıklarıyla bir kere daha ispatlanmıştır. Dünya, Trump'tan da Netanyahu'dan da ibaret değildir. İsrail'den de büyüktür, Netanyahu'dan da büyüktür, Amerika'dan da büyüktür dünya. İnsanlığın bu azgınlıktan büyük olduğunu önümüzdeki dönem inşallah insanlık adına hareket eden her millet, başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere gösterecektir inşallah. Bizim şunu görmemiz lazım: Bu kuralsızlığın karşısında eğer devletler bir araya gelip savaşları böyle keyfi, 'istediğimi yaparım' hevesinin alanı olmaktan bölgemizi çıkaramazlarsa bunun altında bütün insanlık kalacaktır.

"Kız çocuklarını vurup 'sehven oldu' diyorlar"

İran'ın varlığını kendi bölgesel yerleşme hesaplarının aparatı haline getirmiş İsrail'in aslında bugün İsrail sınırlarından İran'a kadar uzattıkları, 'Nokta atış yapıyoruz, sıfır hatayla operasyon planlıyoruz' diye söyledikleri şeyin bedeli okulların, hastanelerin vurulmasıdır. Kız çocuklarının vurulmasıdır. Hastanelerin vurulmasıdır. Savaş hukukunu da çiğneyip, ondan sonra böyle büyük acılara sebep olacak gelişigüzel bombalamalara 'sehven oldu' deyip geçiştirilecek coğrafyalarda yaşamıyoruz biz. Bunun bedeli olacaktır. Bu ödeyeceğimiz bedeli insanlık, insanca yaşayacağı dünya idealine zemin olarak kullanmak zorundadır. Eğer bu ilkesel duruşu İran saldırısında insanlık göstermezse dünya bunun altında kalacaktır."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu'ndan İran Açıklaması - Son Dakika

Hatay’da düşürülen füzeden ilk görüntü Hatay'da düşürülen füzeden ilk görüntü
İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi İsrail ülkeyi vurmadan binlerce telefona sesli mesaj gönderdi
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Hatay’daki füze alarmı sonrası Türkiye’den kritik hamle Hatay'daki füze alarmı sonrası Türkiye'den kritik hamle
Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı Apartmanda çıkan yangında mahsur kalan baba ve bebeğini inşaat işçisi genç kurtardı
Şenol Güneş’e benzetilen kadın antrenör viral oldu Şenol Güneş'e benzetilen kadın antrenör viral oldu

12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 12:51:35. #7.13#
SON DAKİKA: Ağıralioğlu'ndan İran Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.