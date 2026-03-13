(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Son Dakika › Güncel › Ağıralioğlu'ndan Niksar'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
