Ağıralioğlu: Son 10 yılda kiracı sayısı yüzde 36 arttı, dar gelirli ev sahibi olamıyor - Son Dakika
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Ağıralioğlu: Son 10 yılda kiracı sayısı yüzde 36 arttı, dar gelirli ev sahibi olamıyor

Ağıralioğlu: Son 10 yılda kiracı sayısı yüzde 36 arttı, dar gelirli ev sahibi olamıyor
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, son 10 yılda kiracı sayısının yüzde 36 arttığını belirterek, dar gelirlinin ev sahipliğinin yüzde 5 azaldığını söyledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, son 10 yılda kiracı sayısının yüzde 36 arttığını belirterek, "Devletin vazifesi; çalışan insanına yuva kurabileceği, evladına bir gelecek bırakabileceği bir memleket imkanı sunmaktır. Bir memlekette insan çalışıyor ama yuva kuramıyorsa, maaş alıyor ama kiradan başını kaldıramıyorsa, ömrünü veriyor ama bir anahtar sahibi olamıyorsa orada düzeltilmesi gereken bir düzen vardır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "Milletimiz ev sahibi olamıyor, dar gelirli kiraya mahkum ediliyor" başlığıyla açıklama yaptı. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"VATANDAŞ KİRA ÖDÜYOR BİRİKİM YAPAMIYOR"

"Türkiye'de artık yalnızca bir kira meselesi yoktur; bir yuva meselesi vardır. Son 10 yılda nüfusumuz yaklaşık yüzde 10 artarken kiracı sayımız yüzde 36 arttı. Dar gelirli vatandaşlarımızda kiracılık oranı yüzde 24,5'ten yüzde 36,7'ye çıktı. Son bir yılda orta ve yüksek gelir grubunda ev sahipliği artarken, dar gelirlinin ev sahipliği yüzde 5 daha azaldı. Bu rakamların söylediği şey açıktır: Memleketimizde çalışarak, biriktirerek, alın teriyle ev sahibi olabilme ümidi dar gelirli vatandaşımız için her geçen gün uzaklaşıyor. İnsanımız maaşını alıyor, kiraya veriyor. Kirayı ödüyor, birikim yapamıyor. Birikim yapamadığı için ev alamıyor. Ev alamadığı için yeniden kiraya mahküm oluyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz.

"VATANDAŞIMIZ ANAHTAR SAHİBİ OLAMIYORSA DÜZELTİLMESİ GEREKEN BİR DÜZEN VARDIR"

Kamu arazilerini ranta değil, milletimizin yuva ihtiyacına tahsis edeceğiz. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için uzun vadeli, uygun kiralı sosyal konut stokunu büyüteceğiz. İlk evini alacak vatandaşımıza uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanı sağlayacağız. Arsa maliyetini kamu imkanlarıyla aşağı çekecek, ev sahibi olmayı yalnızca yüksek gelirlinin ulaşabildiği bir imkan olmaktan çıkaracağız. Boş tutulan konutların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak; konutu yalnızca bina yapmak olarak değil, ulaşımıyla, okuluyla, hastanesiyle, işiyle ve deprem güvenliğiyle beraber planlayacağız. Bizim anlayışımızda devletin vazifesi, vatandaşını ömür boyu kiraya mahküm etmek değildir. Devletin vazifesi; çalışan insanına yuva kurabileceği, evladına bir gelecek bırakabileceği bir memleket imkanı sunmaktır. Konut, birkaç kişinin servetini büyüteceği bir rant vasıtası değil; milletimizin en temel ihtiyaçlarından biridir. Bir memlekette insan çalışıyor ama yuva kuramıyorsa, maaş alıyor ama kiradan başını kaldıramıyorsa, ömrünü veriyor ama bir anahtar sahibi olamıyorsa orada düzeltilmesi gereken bir düzen vardır. Biz düzelteceğiz. Dar gelirliyi kiraya, milletimizi ev sahibi olma hayalinden vazgeçmeye mahküm etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Ekonomi, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağıralioğlu: Son 10 yılda kiracı sayısı yüzde 36 arttı, dar gelirli ev sahibi olamıyor - Son Dakika

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