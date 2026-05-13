Ağıralioğlu ve Memmedov Görüştü

Anahtar Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ile Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan Büyükelçiliği Müsteşarı Eldar Aliyev ile Anahtar Parti Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Selma Yel de yer aldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkileri, Türk dünyasının geleceği ve iki ülke arasındaki siyasi diyalog değerlendirildi.

Büyükelçi Reşad Memmedov ev sahipliği dolayısıyla Ağıralioğlu'na teşekkür etti, Ağıralioğlu da Azerbaycan'ın Türk milletinin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.