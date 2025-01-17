AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Finlandiya Ziyareti - Son Dakika
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AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Finlandiya Ziyareti

Sinirlioğlu, AGİT dönem başkanı Finlandiya ile güvenlik işbirliği için görüşmeler yaptı.

17.01.2025 19:17
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, ilk resmi ziyaretini AGİT dönem başkanlığını Malta'dan devralan Finlandiya'ya düzenledi.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Sinirlioğlu'nun Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve AGİT Dönem Başkanı ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile başkent Helsinki'de görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, ilk resmi ziyaretini yapan Sinirlioğlu'nun değerlendirmelerine yer verildi.

Sinirlioğlu, AGİT Dönem Başkanı Valtonen ile yaptığı görüşmede, AGİT bölgesinin daha güvenli kılınmasını sağlayacak, geleceğe hazırlanması için mukavemet gücü yüksek bir teşkilat oluşturma yolunda birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

Zor zamanlardan geçildiğini kaydeden Sinirlioğlu, "Sıkı diplomatik çalışmalarla teşkilatı güçlendirebileceğimizden, Avrupa ve çevresinin daha güvenli, daha emniyetli kılınmasına katkıda bulunabileceğimizden eminim." dedi.

Görüşmelerde AGİT Dönem Başkanlığını üstlenen Finlandiya'nın önceliklerinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Sinirlioğlu'nun ziyaret kapsamında, AGİT Parlamenter Asamblesi heyeti dahil olmak üzere parlamento üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve AGİT araştırma ağıyla da bir araya geldiği aktarıldı.

AGİT Genel Sekreterliği görevine seçilen ilk Türk diplomat

Aralık 2024'de Malta'da düzenlenen AGİT 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'nin adayı Emekli Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, AGİT'in yeni genel sekreteri seçilmişti. ???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Feridun Sinirlioğlu, Alexander Stubb, Finlandiya, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nun Finlandiya Ziyareti - Son Dakika

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