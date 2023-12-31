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Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkili Oluyor - Son Dakika
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Ağrı, Ardahan ve Kars'ta Soğuk Hava Etkili Oluyor

Ağrı, Ardahan ve Kars illerinde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ağrı'da Murat Nehri ve çevresindeki derelerin yüzeyi buzla kaplanırken, bazı araç ve iş yerlerinin camları da buz tuttu. Ardahan'da gece sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesiyle buzlanmalar meydana geldi ve Çıldır Gölü başta olmak üzere birçok dere ve gölette buz tabakası oluştu. Kars'ta ise gece sıcaklığı sıfırın altında 10 derece ölçüldü ve araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı. Sulak alanlar donarken, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı.

Ağrı, Ardahan ve Kars\'ta Soğuk Hava Etkili Oluyor
31.12.2023 - 09:43,
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Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle Murat Nehri başta olmak üzere civardaki derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı araç ve iş yerinin camları da buz tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, buzlanmalar meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle başta Çıldır Gölü olmak üzere birçok dere ve göletin yüzeyinde buz tabası oluştu.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü kentte soğuk nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.

Sulak alanlar dondu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Kaynak: AA
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