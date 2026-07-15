Ağrı'da 15 Temmuz ruhu spor turnuvalarıyla yaşatıldı - Son Dakika
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Ağrı'da 15 Temmuz ruhu spor turnuvalarıyla yaşatıldı

Ağrı\'da 15 Temmuz ruhu spor turnuvalarıyla yaşatıldı
15.07.2026 15:29
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında futbol, masa tenisi, satranç gibi branşlarda turnuvalar düzenledi. Yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonlarda şehitler anıldı, dereceye girenlere ödüller verildi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında futbol, masa tenisi, satranç, tenis, judo ve taekwondo branşlarında turnuvalar düzenlendi. Yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonlarda hem 15 Temmuz şehitleri anıldı hem de milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Turnuvaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve çeşitli ödüller verildi.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TURNUVALAR DÜZENLENDİ

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hafta boyunca düzenlediği geniş katılımlı spor turnuvalarıyla milli birlik ruhunu sahaya taşıdı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hafta boyunca zengin içerikli spor organizasyonlarına imza attı. Hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı destansı zaferin yıl dönümünde, Ağrılı gençler ve sporcular tek yürek oldu.

Ağrı'da 15 Temmuz ruhu spor turnuvalarıyla yaşatıldıFARKLI BRANŞLARDA YÜZLERCE SPORCU MÜCADELE ETTİ

Hafta boyunca devam eden etkinliklerde futbol, masa tenisi, satranç, tenis, judo ve taekwondo gibi birçok farklı branşta müsabakalar düzenlendi. Kent genelindeki spor tesislerinde gerçekleştirilen turnuvalara yüzlerce sporcu katılım sağladı. Sporcular, hem yeteneklerini sergiledi hem de 15 Temmuz şehitlerini anarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ağrı'da 15 Temmuz ruhu spor turnuvalarıyla yaşatıldı"GENÇLERİMİZ MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKIYOR"

Etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, 15 Temmuz ruhunu diri tutmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:"Vatanı için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan sevgisiyle büyüyen bireyler olmasını çok önemsiyoruz.

Bu hafta düzenlediğimiz futbol, tenis, satranç, judo ve taekwondo gibi turnuvalarla hem sporun birleştirici gücünü kullandık hem de 15 Temmuz ruhunu spor sahalarımıza yansıttık. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza ve emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ederim."

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Turnuvalar sonunda kendi branşlarında dereceye giren başarılı sporculara, düzenlenen törenle madalya ve çeşitli ödüller takdim edildi. Vatandaşların ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiği anma programları, centilmenlik ve birlik havasında son buldu.

Haber: Servet Aslan

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Son Dakika Güncel Ağrı'da 15 Temmuz ruhu spor turnuvalarıyla yaşatıldı - Son Dakika

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