Ağrı'da AFAD ekipleri afet parkurunda tatbikat yaptı, akredite ekip sayısı 12'ye çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da AFAD ekipleri afet parkurunda tatbikat yaptı, akredite ekip sayısı 12'ye çıkacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da AFAD ekipleri için oluşturulan Afet Eğitim Parkuru'nda arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Vali Önder Bozkurt, mevcut 2 olan akredite ekip sayısını 10 ilave ekiple 12'ye çıkaracaklarını, 10 destek ekibinde ise yaklaşık 313 üye olacağını söyledi.

Ağrı'da, AFAD ekiplerinin olası afetlere hazırlanmasını ve donanımlı hale gelmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Afet Eğitim Parkuru"nda ekipler arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Valilik koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri için "Afet Eğitim Parkuru" hayata geçirildi.

Ekipler, alanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Vali Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özkan Aba ve il protokolü, parkurda incelemelerde bulundu.

Vali Bozkurt, oluşturulan eğitim alanında arama kurtarma personeli ile destek ve akredite ekiplerin uygulamalı eğitimlerden geçirileceğini söyledi.

Parkurun ana eğitim modülünün "kentsel arama modülü" olduğunu belirten Bozkurt, olası bir enkaz durumunda arama kurtarma ekiplerinin alana güvenli şekilde girmesi, destek ekiplerinin çalışmalara nasıl katkı sunacağı ve enkaz alanında uygulanacak teknik yöntemlerin uygulamalı öğretileceğini anlattı.

Bozkurt, jandarma, emniyet, diğer kamu kurumları ve afet çalışmalarında görev alan sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personelin eğitimlerden geçirildiğini aktararak, "Ağrı AFAD'ın mevcut durumda 2 olan akredite ekip sayısını ilave 10 ekiple 12'ye çıkaracağız." dedi.

Ekiplerin acil barınma alanında, arazide, selde, çığda ve dağda arama kurtarma gibi birçok farklı akreditasyon alanında eğitim alacaklarını anlatan Bozkurt, "Bu 10 ilave akredite ekipte yaklaşık 290 civarında arkadaşımız olacak. Bunun yanı sıra bir 10 ekip daha teşekkül ettirdik. Bu 10 ekibimize destek ekipleri adını verdik. Bu 10 destek ekibinde de 313'e yakın bir üye sayımız olacak." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, AFAD'ın kadrolu personelinin yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişinin arama kurtarma konusunda eğitileceğini söyledi.

Daha önce 1070 olan destek AFAD gönüllüsü sayısını yıl içerisinde 2 bin 200'e yükselttiklerini vurgulayan Bozkurt, "Bizlere düşen bu ekiplerimizi afet farkındalığı konusunda her zaman güncelleme dediğimiz eğitimlere tabi tutarak hazır ve diri tutmaktır. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere afetlere hazırlık bir tercih meselesi değildir. Bir sorumluluktur ve biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Acil DurumBozkurtEğitimGüncelAFADAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
“Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti “Kumarhaneler Kralı” Türk iş insanı Sudi Özkan hayatını kaybetti
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 19:23:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da AFAD ekipleri afet parkurunda tatbikat yaptı, akredite ekip sayısı 12'ye çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei