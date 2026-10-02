Ağrı'da AFAD ekipleri afet parkurunda tatbikat yaptı, akredite ekip sayısı 12'ye çıkacak

Ağrı'da, AFAD ekiplerinin olası afetlere hazırlanmasını ve donanımlı hale gelmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Afet Eğitim Parkuru"nda ekipler arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Valilik koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri için "Afet Eğitim Parkuru" hayata geçirildi.

Ekipler, alanda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Vali Önder Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ayhan Aygün, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özkan Aba ve il protokolü, parkurda incelemelerde bulundu.

Vali Bozkurt, oluşturulan eğitim alanında arama kurtarma personeli ile destek ve akredite ekiplerin uygulamalı eğitimlerden geçirileceğini söyledi.

Parkurun ana eğitim modülünün "kentsel arama modülü" olduğunu belirten Bozkurt, olası bir enkaz durumunda arama kurtarma ekiplerinin alana güvenli şekilde girmesi, destek ekiplerinin çalışmalara nasıl katkı sunacağı ve enkaz alanında uygulanacak teknik yöntemlerin uygulamalı öğretileceğini anlattı.

Bozkurt, jandarma, emniyet, diğer kamu kurumları ve afet çalışmalarında görev alan sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda personelin eğitimlerden geçirildiğini aktararak, "Ağrı AFAD'ın mevcut durumda 2 olan akredite ekip sayısını ilave 10 ekiple 12'ye çıkaracağız." dedi.

Ekiplerin acil barınma alanında, arazide, selde, çığda ve dağda arama kurtarma gibi birçok farklı akreditasyon alanında eğitim alacaklarını anlatan Bozkurt, "Bu 10 ilave akredite ekipte yaklaşık 290 civarında arkadaşımız olacak. Bunun yanı sıra bir 10 ekip daha teşekkül ettirdik. Bu 10 ekibimize destek ekipleri adını verdik. Bu 10 destek ekibinde de 313'e yakın bir üye sayımız olacak." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, AFAD'ın kadrolu personelinin yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişinin arama kurtarma konusunda eğitileceğini söyledi.

Daha önce 1070 olan destek AFAD gönüllüsü sayısını yıl içerisinde 2 bin 200'e yükselttiklerini vurgulayan Bozkurt, "Bizlere düşen bu ekiplerimizi afet farkındalığı konusunda her zaman güncelleme dediğimiz eğitimlere tabi tutarak hazır ve diri tutmaktır. Sizlerin de çok iyi bildiği üzere afetlere hazırlık bir tercih meselesi değildir. Bir sorumluluktur ve biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz." diye konuştu.