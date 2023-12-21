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Ağrı'da Gazze'ye Destek Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da Gazze'ye Destek Etkinlikleri Düzenlendi

Ağrı'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanlarla dayanışma göstermek için tiyatro gösterisi, resim sergisi ve kermes etkinliği düzenlendi. Tiyatro etkinliği öncesi resim sergisi ve kadınların evlerinde yaptığı çeşitli yemekler stantlara konularak satın alındı. Tiyatro gösterisinden elde edilen gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

Ağrı\'da Gazze\'ye Destek Etkinlikleri Düzenlendi
21.12.2023 - 15:49,
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Ağrı'da, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanlarla dayanışma göstermek için tiyatro gösterisi, resim sergisi ve kermes etkinliği düzenlendi.

Kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde bulunduğu Kudüs Platformunca, İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde tiyatro etkinliği için 2 bin bilet satıldı.

Tiyatro etkinliği öncesi resim sergisi ve kadınların evlerinde yaptığı pasta, kek, kete, sarma gibi çeşitli yemekler stantlara konularak davetlilerce satın alındı.

Ardından salonda devam eden tiyatro etkinliğinde, İsrail'in saldırıları altındaki Gazzelilerin yaşadıkları dram anlatıldı.

Tiyatro gösterisinden elde edilen 100 bin lira ile kermesten gelen gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mucip Genişel, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan durumun herkesi üzdüğünü söyledi.

İsrail'in saldırılarını devam ettirdiğini belirten Genişel, şunları kaydetti:

"Gazze yalnızca bir coğrafya değil, orada yaşayan insanların ve hepimizin, tüm Müslümanların umudu, direnişin ve dayanıklılığın adıdır. Ne yazık ki bu topraklarda yaşayan kardeşlerimiz uzun yıllardır çeşitli zorluklara ve acılarla karşı karşıya kalmaktadır. Masum insanlar, çocuklar, insani yardımların olmadığı acılar içerisinde, ismini anmaya değer bulmadığım alçak İsrail'in zulmü karşısında ezilmektedirler."

Platform adına bir konuşma yapan Kemal Atmaca ise kentte gösteri, basın açıklaması ve yürüyüş gibi çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlattı.

Kaynak: AA
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