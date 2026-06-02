Ağrı'da Gölde Ceset Bulundu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tekneyle göle açılan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tanyolu köyü mevkisinde Özcan A'nın dün göle açıldığı teknenin boş olarak kıyıya yaklaştığının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Arama kurtarma çalışması için bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Van Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalar dün gece geç saatlere kadar devam etti.

Sabah erken saatlerde çalışmalarına yeniden başlayan ekipler, Özcan A'nın cansız bedenini suyun içerisinde buldu.

Özcan A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.