Ağrı'da hafif ticari araç şarampole çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ağrı'da hafif ticari araç şarampole çarptı: 5 yaralı

Ağrı\'da hafif ticari araç şarampole çarptı: 5 yaralı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç şarampole çarparak ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

20.05.2024 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, hafif ticari aracın şarampoldeki ağaca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.I, idaresindeki 65 ED 116 plakalı hafif ticari araçla Ağrı yolunda seyrederken, hastane kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan araç, şarampoldeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki H.I, Z.I, S.I. ve E.I.I. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Taşlıçay Devlet Hastanesi'nde kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Taşlıçay, trafik, Ağrı, Acil Durum, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da hafif ticari araç şarampole çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa mesajı
17:42 Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi’nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Reisi'nin düşen helikopterinin sinyal sistemi kapalıydı
17:15 Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi Ayhan Bora Kaplan duruşmada polislerin dışarı çıkmasını istedi
14:37 İran Cumhurbaşkanı’nın Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA’dan Yardım İran Cumhurbaşkanı'nın Helikopter Kazası Bölgesine Akıncı İHA'dan Yardım
20:36 Canlı yayında ters düştüler Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı Canlı yayında ters düştüler! Dursun Özbek ile Erden Timur arasında Ali Koç anlaşmazlığı
19:26 İkili arasında sular durulmuyor Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan Yandaş’a bomba cevap İkili arasında sular durulmuyor! Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a bomba cevap
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:53 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi Ayrıntı kahretti 2 kentte iş kazalarında 4 işçi can verdi! Ayrıntı kahretti
17:45 Kocaeli’de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı Kocaeli'de genç kızın ölümüyle mide bulandıran gerçek emniyette gün yüzüne çıktı
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 21:06:59. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da hafif ticari araç şarampole çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement