Ağrı'da Kamyonetin Takla Atması Sonucu Yaralanan Sürücü ve Yola Savrulan Hayvanlar - Son Dakika
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Ağrı'da Kamyonetin Takla Atması Sonucu Yaralanan Sürücü ve Yola Savrulan Hayvanlar

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde lastiği patlayan küçükbaş yüklü kamyonetin takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı ve kamyonetin kasasındaki koyun ve keçiler yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

22.08.2024 17:04
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AĞRI'nın Patnos ilçesinde lastiği patlayan küçükbaş yüklü kamyonet, takla attı. Sürücünün ağır yaralandığı, kamyonetin kasasındaki koyun ve keçilerin yola savrulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Patnos ilçe girişinde meydana geldi. Tutak ilçesinden aldığı koyun ve keçileri götürmek üzere yola çıkan Mehmet Taşdemiroğlu yönetimindeki 34 P 3748 plakalı kamyonet, lastiği patlayınca devrilip takla attı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kamyonetin kasasındaki koyun ve keçiler yola savruldu. Refüjün korkuluk demirlerinde duran kamyonetin sürücüsü Mehmet Taşdemiroğlu, ağır yaralandı. Çevredekiler yardıma koşarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 hayvanın öldüğü kazada sürücü gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı\'da Kamyonetin Takla Atması Sonucu Yaralanan Sürücü ve Yola Savrulan Hayvanlar
Kaynak: DHA

Patnos, Ağrı, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da Kamyonetin Takla Atması Sonucu Yaralanan Sürücü ve Yola Savrulan Hayvanlar - Son Dakika

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