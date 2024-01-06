 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da 'Kar Kaplanları' kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da 'Kar Kaplanları' kapanan yollar için seferber oldu

Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 108 köy yolunun ulaşıma açılması için 'Kar Kaplanları' seferber oldu. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, 87 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yaparak köy yollarını temizledi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için büyük çaba sarf eden ekipler, öncelikli olarak acil durumları olan bölgelere öncelik verdi.

06.01.2024 - 10:54,
Abone Ol

Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 108 köy yolunun ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 87 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı. Kar kaplanları olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaşan yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, 108 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışanlarını gerçekleştirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf eden kepçe operatörü Mustafa Çelik, " Dün geceden beri yağan kar ve fırtınadan dolayı kapalı köy yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Mesai gözetmeksizin aralıksız köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Şu an bulunduğumuz bölge 2 bin 200 rakımdayız. Karın fırtınanın yoğun olduğu bir yerdeyiz. Sarp bir arazi sürekli karın fırtınanın bol olduğu bir yer, iş makinası açısından da operatör açısından da çok zorlu yollar, 112 acil talimatlarıyla grup köy yollarımız, taşımalı eğitim, doğum, ölüm aciliyet gerektiren yerlere öncelik veriyoruz" dedi.

Ağrı\'da \'Kar Kaplanları\' kapanan yollar için seferber oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ağrı, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Kar Kaplanları' kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika


11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı

Son Dakika
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de öğrenci servisi böyle kaçırılmış! Yaşanan panik kamerada
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 12:02:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da 'Kar Kaplanları' kapanan yollar için seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement