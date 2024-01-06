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Ağrı'da "Kar Kaplanları" kapanan yollar için seferber oldu

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 108 köy yolunun ulaşıma açılması için "Kar Kaplanları" seferber oldu.

Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan yolların ulaşıma açılması için, İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri 87 iş makinası, 91 personel ve 8 mobil ekip ile mesai yapmaya başladı. Kar kaplanları olarak bilinen ve kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaşan yerleri büyük çabalarla temizleyen ekipler, 108 köy yolunun ulaşıma açılması için büyük bir titizlikle çalışanlarını gerçekleştirdi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun çaba sarf eden kepçe operatörü Mustafa Çelik, " Dün geceden beri yağan kar ve fırtınadan dolayı kapalı köy yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Mesai gözetmeksizin aralıksız köy yollarını ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Şu an bulunduğumuz bölge 2 bin 200 rakımdayız. Karın fırtınanın yoğun olduğu bir yerdeyiz. Sarp bir arazi sürekli karın fırtınanın bol olduğu bir yer, iş makinası açısından da operatör açısından da çok zorlu yollar, 112 acil talimatlarıyla grup köy yollarımız, taşımalı eğitim, doğum, ölüm aciliyet gerektiren yerlere öncelik veriyoruz" dedi.