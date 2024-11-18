Ağrı\'da Kar Yağışı Başladı

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Mahkemede yaptığı hareket hakimi bile şaşırttı

Ağrı'da kış kapıya dayandı

AĞRI - Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Danakıran köyünde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.

Ağrı'da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bölgede geçimini hayvancılıkla sürdüren vatandaşlar, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için çıktığı sırada bölgenin karla kaplı olduğunu görünce zor anlar yaşadı. Beyaza bürünen dağlar be tepeler ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.