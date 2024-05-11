Ağrı'da Karlı Dağlar ve Bahar Çiçekleri - Son Dakika
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Ağrı'da Karlı Dağlar ve Bahar Çiçekleri

Ağrı\'da Karlı Dağlar ve Bahar Çiçekleri

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları devam ederken düzlük alanlarda ise bahar çiçekleri açmaya başladı. Kentin dağlık ve yüksek kesimlerinde karlar hala erimemiş durumda. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar dağlarda kara dönüşerek kış mevsimini yaşatıyor. Düzlük kesimlerde ise ilkbahar yağışlarıyla doğa canlanıyor ve bitkiler, çiçekler açmaya başlıyor. Ağrı'da yaz ve kış manzaraları dron ile görüntülendi. Çay bahçesi işleten Yasin Bozacı, bu sene nisan ayının çok sıcak geçtiğini ve sezonu erken açtıklarını belirtti. Mayıs ayının yağmurlu ve güzel geçtiğini söyleyen Bozacı, Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar olduğunu ve iki mevsimi bir arada yaşadıklarını ifade etti. Ovada bulunan çay bahçelerinde ise baharın hakim olduğunu ve her yerde rengarenk çiçeklerin açtığını söyledi.

11.05.2024 11:24
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Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde karlı kış şartları etkisini sürdürürken düzlük alanlarda da bahar çiçekleri açmaya başladı.

Kış mevsimlerinin çetin geçtiği kentte, dağlık ve yüksek kesimlerdeki bölgelerde karlar henüz erimedi.

Son günlerde de etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kara bırakmasıyla dağlarda adeta kış mevsimi yaşanıyor. Kentin düzlük kesimlerinde de ilkbahar yağışlarıyla canlanan doğada bitkiler ve çiçekler açmaya başladı.

İki mevsimin bir arada yaşandığı kentin yaz ve kış manzaraları dron ile görüntülendi.

"2 mevsimi bir arada yaşıyoruz"

Yazıcı Barajı yakınlarında çay bahçesi işleten Yasin Bozacı, AA muhabirine, bu sene nisan ayı çok sıcak geçtiği için sezonu erken açtıklarını söyledi.

Mayıs ayının yağmurlu ve güzel geçtiğini belirten Bozacı, "Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar var. 2 mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz yer ovada olduğu için bahar hakim. Her tarafta rengarenk çiçekler açmaya başladı. Burada çardaklarımız mevcut gelen aileler rahat bir ortamda dinleniyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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