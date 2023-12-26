 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ağrı'da kepçe uçurumdan düştü, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da kepçe uçurumdan düştü, 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyünde yol açma çalışması sırasında İl Özel İdaresi'ne ait kepçe uçurumdan düşerek 4 kişinin ölümüne neden oldu. Hayatını kaybedenler aynı mezara defnedildi.

Ağrı\'da kepçe uçurumdan düştü, 4 kişi hayatını kaybetti
26.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:16
Abone Ol

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında yol açma çalışması sırasında İl Özel İdaresi'ne ait kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi, yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında 24 Aralık akşamı kar yağışı ve tipi nedeniyle koyunlarını kaybeden bir vatandaş İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. Bölgeye giden İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe operatörü köyde araca binen 3 kişi ile uçurumdan yuvarlandı. Kazada kepçe operatörü Necati Şen (40) ile kepçedeki Raif Aydın (45), Mustafa Taşdemir (40) ve Yasin Taşdemir (27) hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi bugün Taşlıçay ilçesinde öğle namazının ardından ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında yan yana kazılan mezara defnedildi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü ilçede hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Taşlıçay, Sivrice, Aralık, Ağrı, Ölüm, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da kepçe uçurumdan düştü, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:00:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da kepçe uçurumdan düştü, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement