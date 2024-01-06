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Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesiyle Kardeşler Okula Kazandırıldı - Son Dakika
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Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesiyle Kardeşler Okula Kazandırıldı

Ağrı'da eğitimlerine devam etmeyen Leyla İlhan ve Bilal İlhan kardeşler, 'Okulum Beni Bekler' projesi sayesinde aileleri ikna edilerek yeniden okula kazandırıldı. Proje kapsamında Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ve diğer yetkililer, okula gitmeyen öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek ikna çalışmaları yaptı. Leyla İlhan ve Bilal İlhan kardeşler, ailelerinin kabul etmesiyle birlikte okula gönderildi. Proje kapsamında Ağrı'da 853 öğrenci tekrar okula kazandırıldı.

Ağrı\'da \'Okulum Beni Bekler\' Projesiyle Kardeşler Okula Kazandırıldı
06.01.2024 - 11:52,
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AĞRI'da 2 yıl önce okulu bırakan Leyla İlhan (13) 1 yıldır sınıfından uzak kalan kardeşi Bilal İlhan (11), 'Okulum Beni Bekler' projesi kapsamında aile ikna edilerek yeniden okula kazandırdı.

Ağrı'da eğitimlerine devam etmeyen çocukları yeniden okula kazandırmak için geçen yıl 'Okulum Beni Bekler Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında Ağrı Valisi Mustafa Koç'un Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde proje koordinatörü olarak görev alan eşi Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aslan Kaya ve öğretmenler, okula devam etmeyen öğrencilerin ailelerini ziyaret etmeye başladı. Neslihan Gül Koç'un başkanlığındaki ekip, son olarak Cemil Meriç Ortaokulu'nda okurken yaklaşık 2 yıldır okula gitmeyen Leyla İlhan ve 1 yıldır sınıfından uzak kalan Bilal İlhan kardeşlerin ailesini ziyaret etti. Neslihan Gül Koç'un ikna çalışmaları sonucunda aile, çocuklarını okula göndermeyi kabul etti. Çocukları yanına alarak okula götüren Koç, araç içerisinde İlhan kardeşlere eğitimlerine devam etmeleri ve bırakmamaları yönünde telkinlerde bulundu.

Cemil Meriç Ortaokulu'ndaki sınıfına geri dönen Leyla İlhan, "Okula her gün gelmek ve ders çalışmak istiyorum. Müdür olmak istiyorum" derken, Bilal İlhan ise "Okulumu çok seviyorum. Beni getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

DEVAMSIZLIK BÜYÜK SIKINTI

Projeyle ilgili bilgi veren Neslihan Gül Koç, "Okulum Beni Bekler projesi, Valiliğimiz himayelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda İbrahim Çeçen Vakfı ve diğer destekleyici kurumlar sayesinde hayata geçirildi. Eğitim sadece bireyin kendi başarısını sağlamaktan ziyade, toplumun gelişmesi ve refaha ulaşması açısından da çok önemli olduğu için bizler eğitimi çok fazla önemsiyoruz. Ağrı'ya geldiğimizde de öğretmen olduğumdan dolayı da ilk olarak önceliklerimiz arasına eğitimi aldık ve sınıflarımıza baktığımızda, okullarımıza baktığımızda Ağrı'nın büyük sıkıntılarından birinin devamsızlık sorunu olduğunu gördük ve bu noktada harekete geçtik. Bu yavrularımızın okula gelmeme sebeplerini araştırarak bir yol haritası çizdik. Şube, okul, ilçe ve il komisyonları kurduk. Bu noktada saha çalışmaları yaptık. Velilerimizi ziyaret ettik" dedi.

Ağrı'da 2023 Ekim ayı itibarıyla yaptıkları çalışmalar sonucunda 853 öğrenciyi tekrar okula kazandırdıklarını anlatan Neslihan Gül Koç, "Biz bu projeyle çeşitli sebeplerle eğitim haklarından mahrum kalan yavrularımıza ulaşıp köprü vazifesi kurmak istedik. Velilerimizden, hemşehrilerimizden bu köprüde bir tuğla olmalarını bekliyoruz. Onlardan katkılar bekliyoruz. Çünkü bir katkı, aydınlık yarınlarımızın mimari olan güzel gençlerimizi çok daha iyi yerlere getirecektir. Bugün bu noktada 2 kardeş yavrumuzu daha okula kazandırdık. Daha önce şube ve okul komisyonlarımız ikna çalışmalarını yapmışlar ama başarılı olamadıklarını il komisyonuna bildirdiklerinde bizlerde geldik ve ailemizle yaptığımız görüşmelerde şükürler olsun yavrularımızı tekrar ait oldukları yere sınıflarına, okullarına kavuşturduk" diye konuştu.

4 YIL ÖĞRETMENLİK YAPTIM

Ağrı'da daha önce 4 yıl süreyle öğretmenlik yaptığını belirten Neslihan Gül Koç, şunları söyledi:

"Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Gerek rehber öğretmenler gerekse okul müdürlerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Öğrencilerimizin sıkıntıları olduğunda ya da içlerindeki potansiyeli nasıl ortaya çıkarabileceğimiz ile alakalı desteklerimiz sonuna kadar devam edecektir. Ben Ağrı'da 4 sene öğretmenlikte yaptım. Öğrencilerin ne yapabileceğinin farkındayım. Çok zekiler, her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Sadece bazı noktalarda bizim onları birazcık desteklememiz gerekiyordu. Bizlerde Valilik olarak, Milli Eğitim olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız, her şey yavrularımız için, her şey gençlerimiz için."

Kaynak: DHA
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Neslihan Gül, Meriç, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesiyle Kardeşler Okula Kazandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler' Projesiyle Kardeşler Okula Kazandırıldı - Son Dakika
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