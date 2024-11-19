Ağrı'da Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ağrı'da Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi

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Ağrı'da Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi Ağrı Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Polis Eşleri Derneği Başkanlığı ve Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın mesai arkadaşlarının katkılarıyla Karaköse İlkokulu'nda yapılan "Şehit Polis Şeyda...

19.11.2024 19:25
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Ağrı'da Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi

AĞRI - Ağrı Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Polis Eşleri Derneği Başkanlığı ve Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın mesai arkadaşlarının katkılarıyla Karaköse İlkokulu'nda yapılan "Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kütüphanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

22 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde görevi başında uğradığı hain saldırı sonucu şehit düşen Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan kütüphanenin açılış törenine Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi, aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Başkanı Beste İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ağrı Valisi Mustafa Koç, şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın kahramanlık ve fedakarlık dolu yaşamına değinerek, "Bugün burada, vatanımızın huzur ve güvenliği için canını feda eden kahraman şehidimiz Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın manevi hatırasını yaşatmak adına bir araya geldik. Şehidimizin ismini taşıyan bu kütüphaneyi Karaköse İlkokulumuzda açıyor olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz" dedi.

Şeyda Yılmaz'ın yalnızca bir polis memuru değil, aynı zamanda görevini vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yerine getiren bir kahraman olduğunu vurgulayan Vali Koç,"Şehidimiz, ülkemizin huzuru için canı pahasına mücadele eden bir kahramandı. Bugün burada açılışını yaptığımız bu kütüphane, yalnızca bilgiye erişimi kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Şeyda Yılmaz'ın aziz hatırasını ve manevi değerlerini gelecek nesillere taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Koç, kütüphanenin yapımına katkıda bulunan İstanbul'daki meslektaşları ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü mensuplarına teşekkür ederek, "Bu anlamlı eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, vatan, millet ve bayrak sevgisini gençlerimize aşılamak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Vali Koç, konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte kütüphanenin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi alan Vali Koç, içeride yer alan kitapların ve materyallerin çocukların eğitimine katkı sağlayacak nitelikte olduğunu ifade etti.

Açılış töreni sonrası Karaköse İlkokulu'ndaki sınıfları ziyaret eden Vali Koç, öğrencilerle sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Koç, öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi.

Ağrı\'da Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ağrı'da Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


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