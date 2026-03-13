Ağrı\'da sismik izolatörlerin kullanıldığı 270 yataklı hastanenin inşası sürüyor

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, sismik izolatör teknolojisiyle projelendirilen 270 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne ilişkin, "2026 yılının inşallah eylül-ekim aylarına doğru inşaatımızın büyük kısmını tamamlamayı ve inşallah bu güzel hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığınca kentteki sağlık hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla il merkezinde inşaatı süren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör teknolojisinden yararlanılıyor.

Temelinde kullanılan 194 izolatörle depreme dirençli şekilde yapılan 5 katlı hastanenin kaba inşaatının büyük bölümü tamamlandı.

Vali Önder Bozkurt, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve İl Sağlık Müdürü Esra Beşer ile hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yüklenici firmadan bilgi alan Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde sağlıkla ilgili yatırımların hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

270 yataklı bu hastanenin 57 poliklinik ile hizmet vereceğini belirten Bozkurt, "Kapalı alanı, inşaat alanı da 36 bin metrekareden fazla. Özellikle polikliniklerin olduğu nokta, çocuk yoğun bakım ünitesi yenidoğan yoğun bakım ünitesi, röntgen ve ultrason cihazlarının olduğu alan, yine aynı şekilde idari binaların ve idari alanların olduğu kısımlarda incelemelerde bulunduk." diye konuştu.

Hastane binasının, depremlere karşı korunması için sismik izolatör teknolojisiyle yapıldığına dikkati çeken Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bu binamızda 194 adet deprem izolatörü, sismik izolatörler var. Malumlarınız olduğu üzere Sağlık Bakanlığımız belli zamanlardan beridir özellikle şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık yatırımlarında deprem izolatörünü idari şartnamelerde şart koşuyor."

Bozkurt, 2023 yılında asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hastanelerde izolatörlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini anlattı.

Hastanenin inşaatına 2023 yılında başlanıldığını hatırlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"2026 yılının inşallah eylül-ekim aylarına doğru inşaatımızın büyük kısmını tamamlamayı ve inşallah bu güzel hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz. İnşaatımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak içerisindeki mekanik donatı ve aksamlarıyla birlikte ilimizde inşallah bu hizmeti açarak hayata geçirmiş olacağız. Bugünkü ziyaretimiz de bu planımız çerçevesinde, hangi noktalarda hızlanabiliriz, hangi kısımları öne alabiliriz şeklinde bir değerlendirmede bulunduk."

Aynı hastanenin yakınına kentin önemli bir ihtiyacı olan radyoterapi merkezi de yapacaklarını ifade eden Bozkurt, il merkezinde yapılacak 400 yataklı başka bir hastanenin zemin etüt çalışmalarını başlattıklarını, İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde de 250 yataklı bir hastane yapılacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür eden Bozkurt, hastanelerin yapılmasıyla kentin sağlık alanında önemli bir başvuru merkezi olacağını ve vatandaşların bu yatırımların tamamlanmasını özlemle beklediğini kaydetti.